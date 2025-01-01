Приставы опечатали цех по производству полуфабрикатов в Перми Его продукция могла стать причиной отравлений горожан Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В связи со случаями пищевого отравления жителей Перми судебные приставы временно прекратили работу компании-поставщика продуктов питания, сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Сейчас проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, направленное на выявление источника кишечной инфекции, поразившей жителей города. Пострадавшие указывали на связь между своим недугом и употреблением блюд, приобретенных в столовой «Вкус времени». Сырьё для приготовления пищи в данном заведении поставлял частный предприниматель, занимавшийся изготовлением полуфабрикатов в цехе, расположенном по адресу: Пермь, ул. Героев Хасана, 98.

В ходе инспекции его деятельности было установлено, что водоснабжение цеха осуществляется автономной системой, состоящей из накопителя и трубопроводов, что противоречит санитарным нормам (СанПиН). Использование такой воды могло привести к загрязнению производимой продукции.

В связи с выявленной угрозой для здоровья и жизни граждан, суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде приостановки производственного процесса в цехе полуфабрикатов на период 45 суток.

Исполнительный лист по данному делу поступил в отдел судебных приставов Свердловского района ГУФССП России по Пермскому краю. Незамедлительно после начала исполнительного производства сотрудники выехали в цех. Помещение было опечатано. Предпринимателя предупредили о возможных последствиях за неисполнение требований судебного пристава. В течение всего срока действия административного наказания будут проводиться регулярные проверки сохранности пломб.





