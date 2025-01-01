В новом учебном году в Пермском крае к занятиям приступят 337 тысяч учеников
Из них 30 тысяч первоклассников
Утром 1 сентября глава Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал в своём Telegram-канале поздравление жителям региона с Днём знаний.
Он сообщил, что в учебные заведения Прикамья придут 337 тыс. учеников, среди них 30 тыс. впервые переступят порог школы. Губернатор пожелал всем школьникам и студентам успехов в учёбе, жажды новых открытий и крепких дружеских связей.
Глава региона также адресовал родителям пожелания гармонии и взаимопонимания с детьми, а учителям — профессиональной проницательности и выдержки в их нелёгком труде.
В ознаменование Дня знаний Дмитрий Махонин также представил фотоальбом, посвященный первоклассникам.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.