Первая неделя сентября в Прикамье будет теплее нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно прогнозам CFS, начало сентября в Пермском крае будет теплее нормы на 2-2,5 градуса. А ожидаемое количество осадков будет соответствовать средним многолетним значениям, с незначительным превышением в юго-восточной части региона. Об этом сообщает проект «Метеоролог и я».

1 сентября ожидается переменная облачность. В юго-западных районах днём и в северо-западных районах вечером возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.

2 сентября прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, днём — от +16 до +21 градуса. Ветер сохранится юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Небольшое похолодание прогнозируется в среду и четверг (3 и 4 сентября), когда дневная температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. К выходным снова потеплеет до +20 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.