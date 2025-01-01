В Перми руководителя УК осудили за неисполнение судебных решений Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Следователи Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Пермскому краю привлекли генерального директора УК к ответственности по уголовной статье. Суд признал его виновным в семи эпизодах преступлений, квалифицированных как «Злостное неисполнение решения суда служащим коммерческой структуры» (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

Ранее эта УК обслуживала многоквартирные дома в Мотовилихинском районе Перми. Жители семи домов, недовольные качеством услуг, решили сменить управляющую компанию. Однако процедура смены оказалась затруднена из-за действий прежнего руководства.

Схема уклонения от исполнения обязательств была проста: директор, пренебрегая расторжением договоров, отказывался передавать техническую документацию новым управляющим. Арбитражный суд Пермского края обязывал УК передать документы в пятидневный срок после вступления решения в силу. После чего исполнительный лист поступал в ФССП. Несмотря на уведомления о возбуждении исполнительного производства и предупреждения об ответственности, директор продолжал игнорировать требования пристава и штрафы. По каждому из семи случаев дознаватели ФССП возбудили уголовные дела.

Суд признал должностное лицо виновным по ч. 2 ст. 315 УК РФ и назначил штраф 300 тыс. руб.

