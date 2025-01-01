На спортивный автомобиль бывшего пермского дилера суд наложил арест Сергей Шаклеин был объявлен банкротом в 2018 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой арбитражный суд принял положительное решение по ходатайству финансового управляющего Ильи Зуйкина о наложении ареста на автомобиль, ранее принадлежавший Сергею Шаклеину, бывшему владельцу ГК «Уралавтоимпорт». Данное решение опубликовано в электронной базе данных суда.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», в ноябре 2024 года в арбитраж поступило прошение от Ильи Зуйкина, занимающегося финансовым управлением делами господина Шаклеина. Целью обращения было признание недействительными сделок между Сергеем Шаклеиным и Алексеем Федосовым, а также между Алексеем Федосовым и Андреем Адливанкиным, касающихся продажи автомобиля Aston Martin DB 9 Coupe в марте 2022 года. Утверждалось, что данные действия были направлены на вывод актива из конкурсной массы должника. Судебное заседание несколько раз переносилось, и в настоящее время назначено на 17 сентября 2025 года.

25 августа текущего года Зуйкин подал ходатайство о принятии обеспечительных мер, а именно об аресте указанного автомобиля и запрете каких-либо действий по его отчуждению или обременению третьими лицами, включая Андрея Адливанкина. Суд удовлетворил данную просьбу финансового управляющего.

Стоит отметить, что Сергей Шаклеин был объявлен банкротом в 2018 году, после чего началась процедура реализации его имущества. Инициатором дела о банкротстве выступил один из банков Перми. С 2014 по 2015 год банк предоставил ряд кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком по которым выступала компания «Урал Моторс-Премиум», входящая в состав автохолдинга УАИ. Шаклеин выступал гарантом по этим кредитным обязательствам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.