Создатель центра истории политрепрессий Виктор Шмыров заявил права на бренд «Пермь-36» АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий "Пермь-36"»* было основано в 2001 году

Виктор Шмыров

Константин Долгановский

Экс-руководитель Автономной некоммерческой организации «Мемориальный центр истории политических репрессий "Пермь-36"»* Виктор Шмыров подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Пермь-36». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно данным, опубликованным на специализированном ресурсе Znakoved.ru, заявка была зарегистрирована 6 августа текущего года. В планах заявителя использование этого бренда в отношении продукции, относящейся к семи классам Международной классификации товаров и услуг. В частности, речь идет о производстве письменных принадлежностей, столовых приборов (ложек, кружек), а также одежды, включая футболки и головные уборы. Помимо этого, под маркой «Пермь-36» планируется организация и проведение онлайн-дискуссий и телеконференций, туристических и образовательных экскурсий, выставочных мероприятий, а также выпуск печатной продукции — книг и публикаций — и создание кинофильмов.

Стоит напомнить, что Виктор Шмыров основал АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий "Пермь-36"»* в 2001 году. Основной деятельностью организации являлась историко-просветительская работа на базе бывшей исправительной колонии «Пермь-36», предназначенной для содержания политических заключенных. В начале весны 2015 года «Пермь-36» заявила о своей ликвидации и сворачивании деятельности в регионе. Впоследствии Шмыров и его команда запустили виртуальный проект под тем же названием. В настоящее время управление музеем, расположенным на территории бывшей колонии, осуществляет государственное учреждение культуры Пермского края «Музей политических репрессий Пермь-36».

*В 2015 году внесена Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов.

