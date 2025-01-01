На вершине Гранд-финала баскетбольной лиги 3×3 в Перми оказалась команда из Челябинска Пермская команда Bionord Pro уступила триумфаторам в полуфинале Поделиться Твитнуть

Фото: Российская федерация баскетбола

Челябинский баскетбольный клуб «Курчатов» завоевал титул победителя в Гранд-финале лиги 3x3, который состоялся сегодня, 31 августа, на пермской эспланаде. В решающем поединке южноуральцы одолели команду с Мадагаскара со счетом 21:19.

Пермская команда Bionord Pro показала хорошую игру, однако остановилась в шаге от финала, уступив в напряжённой борьбе будущим чемпионам со счётом 19:21.

Александр Зуев был назван самым ценным игроком Гранд-финала, продемонстрировав впечатляющую игру на протяжении всего турнира.

Ещё одна пермская команда, Bionord, уверенно пробилась в 1/4 финала, где в напряженном матче уступила команде AlfaRocket Team со счётом 15:18. Стоит отметить, что в групповом этапе команда Bionord смогла обыграть будущих триумфаторов со счетом 21:17.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.