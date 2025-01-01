На вершине Гранд-финала баскетбольной лиги 3×3 в Перми оказалась команда из Челябинска
Пермская команда Bionord Pro уступила триумфаторам в полуфинале
Челябинский баскетбольный клуб «Курчатов» завоевал титул победителя в Гранд-финале лиги 3x3, который состоялся сегодня, 31 августа, на пермской эспланаде. В решающем поединке южноуральцы одолели команду с Мадагаскара со счетом 21:19.
Пермская команда Bionord Pro показала хорошую игру, однако остановилась в шаге от финала, уступив в напряжённой борьбе будущим чемпионам со счётом 19:21.
Александр Зуев был назван самым ценным игроком Гранд-финала, продемонстрировав впечатляющую игру на протяжении всего турнира.
Ещё одна пермская команда, Bionord, уверенно пробилась в 1/4 финала, где в напряженном матче уступила команде AlfaRocket Team со счётом 15:18. Стоит отметить, что в групповом этапе команда Bionord смогла обыграть будущих триумфаторов со счетом 21:17.
