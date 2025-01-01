В Пермском крае фура с лопнувшим колесом снесла легковушку Есть пострадавший Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Недалеко от Краснокамска в Пермском крае у большегруза произошёл разрыв шины, что привело к столкновению с легковым автомобилем и последующему опрокидыванию фуры на проезжую часть. Инцидент был зафиксирован камерой видеорегистратора.

Запись момента ДТП была опубликована в телеграм-канале «ЧП Пермь». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как фура теряет управление и съезжает с трассы. При падении поднимается облако пыли.

Как сообщил автор видео, все остались живы, пострадавшего из автомобиля извлекли. Водитель получил ранения, но мог самостоятельно передвигаться. Ему оказали первую помощь.

Как рассказали в правоохранительных органах, авария произошла около пяти часов дня 31 августа на 1061 км автодороги Кострома — Шарья — Пермь. Причиной ДТП послужило лопнувшее колесо у грузовика Man, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся в том же направлении Chevrolet Lanos. В результате аварии ранения получил пассажир легковушки.

