Фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская Прогулка» состоится 14 сентября Поделиться Твитнуть

В Черняевском лесу Перми 14 сентября в восьмой раз состоится краевой фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская Прогулка». Как напомнил мэр краевого центра Эдуард Соснин, мероприятие проводится ежегодно с 2018 года.

В программе фестиваля: спортивный забег на 6 км для опытных участников; прохождение дистанции в 3 км в свободном темпе; концертная программа с участием артистов.

Каждый участник получит памятную медаль и рюкзак-мешок. Лучшие спортсмены спортивного забега будут отмечены наградами и дипломами. Специальные призы предусмотрены для самого молодого и самого старшего участника фестиваля, а также для самой большой команды.

Зарегистрироваться для участия можно на веб-сайте https://умный-спорт.рф/. Для получения дополнительной информации звоните по телефону (342) 20-77-100 или пишите на электронную почту letlyzhnik@do.permkrai.ru.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.