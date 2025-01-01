В Перми растёт интерес к бьюти-мастерам-мужчинам Поделиться Твитнуть

Летний сезон 2025 года высветил новую тенденцию на российском рынке косметических услуг: потребители всё активнее предпочитают специалистов мужского пола. Аналитика «Авито Услуг» указывает на значительный рост спроса на мастеров-мужчин в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

В Перми наиболее заметно возросло число обращений к визажистам-мужчинам (+71%), а также к специалистам по бровям (+18%) и парикмахерам (+17%).

Причина, считают эксперты, кроется в том, что клиенты всё чаще ориентируются не на устоявшиеся представления, а на индивидуальный стиль и компетентность мастера. Мужчины привносят в бьюти-сферу новые подходы, оригинальные решения и повышенное внимание к деталям.

То, что ранее казалось необычным, сегодня становится устойчивой тенденцией: специалисты-мужчины укрепляют свои позиции в индустрии красоты.

