Пермяки удовлетворены своей жизнью на шесть баллов из десяти Наиболее высокий уровень удовлетворенности жизнью наблюдается среди зумеров

Олег Антонов

SuperJob выяснил, насколько жители России и отдельных регионов довольны своей жизнью по десятибалльной системе оценки. Пермяки в настоящее время оценивают свою удовлетворенность в 6,19 балла. В среднем по РФ оценка оказалась чуть ниже и составляет 6,18.

Эксперты считают, что общую удовлетворенность жизнью среди россиян можно охарактеризовать как умеренно позитивную, при этом работающие люди, как правило, более довольны, чем те, кто находится в поиске работы.

Мужчины в среднем проявляют меньшую удовлетворённость жизнью (5,87 балла против 6,44 у женщин).

Наиболее высокий уровень удовлетворенности жизнью наблюдается среди зумеров (6,53 балла среди молодежи до 24 лет).

Респонденты со средним профессиональным образованием демонстрируют большую удовлетворенность жизнью (6,24 балла) по сравнению с теми, у кого есть высшее образование (5,98).

Трудоустроенные россияне чаще выражают удовлетворение текущей ситуацией, чем безработные (6,46 и 5,76 балла соответственно).

Уровень удовлетворенности жизнью у россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц составляет 6,05 балла из 10. Респонденты с доходом от 50 до 100 тыс. показывают меньшую удовлетворенность (5,84 балла). Опрошенные с доходом от 100 тыс. руб. демонстрируют уровень удовлетворенности в 6,37 балла.

Семейное положение оказывает значительное воздействие на восприятие жизни. Состоящие в браке значительно более удовлетворены жизнью (6,38), чем не состоящие в браке (5,19). Аналогичная, хотя и менее заметная тенденция наблюдается среди респондентов с детьми (6,14) и без них (5,33).

Самые высокие показатели удовлетворенности жизнью зафиксированы в Поволжье и южных городах: Самаре (6,75), Ростове-на-Дону (6,70) и Краснодаре (6,48), несмотря на то, что средние зарплаты там ниже, чем в столице. В то же время в Москве (5,81) и Санкт-Петербурге (5,85), предлагающих наиболее высокую заработную плату, уровень удовлетворенности жизнью оказался одним из самых низких, почти наравне с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71).

