В полиции Прикамья напомнили об упрощении процедуры трудоустройства для молдаван Новые правила вступают в силу с 1 октября

ГУ МВД России по Пермскому краю

Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, президентским указом в России устанавливается специальный правовой режим для граждан Республики Молдова, который будет действовать в течение года.

В соответствии с этим указом, работники из Молдовы смогут осуществлять трудовую деятельность в РФ, не оформляя патент и без учёта заявленной цели приезда. Важно отметить, что данное облегчение имеет четкие временные рамки. Оно распространяется на граждан, въехавших в Россию с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года включительно, и действует до 1 октября 2026 года.

При пересечении границы потребуется биометрическая идентификация, а работодатель должен будет предоставить документы, подтверждающие прохождение работником дактилоскопии и фотографирования.

После 1 октября 2026 года получение патента будет возможно без учёта требований к срокам подачи документов и без обязательного выезда из России.

