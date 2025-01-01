Бывший игрок пермского «Амкара» стал председателем правления ФК «Зенит» Ранее Константин Зырянов занимал должность советника председателя правления Поделиться Твитнуть

Константин Зырянов / фото: тг-канал «ФНЛ с Ильевым»

Согласно информации от пресс-службы футбольного клуба «Зенит», Константин Зырянов стал новым председателем правления, сменив на этом посту Александра Медведева.

Константин Зырянов родился 5 октября 1977 года в Перми, где и начал свою футбольную карьеру в местной спортивной школе «Звезда». Прежде чем перейти в московское «Торпедо», он успел отыграть 171 игру за пермский «Амкар». В марте 2007 года Зырянов стал частью «Зенита», его первый сезон в клубе ознаменовался триумфом: он стал чемпионом России в составе команды.

В общей сложности Зырянов провел 286 матчей за «Зенит», неоднократно становился чемпионом страны, поднимал над головой Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок России, а также удостаивался звания лучшего игрока и полузащитника России по мнению различных экспертов.

В 2014 году, совмещая игру с тренерской деятельностью, Зырянов присоединился к «Зениту-2" и помог команде занять второе место во втором дивизионе и закрепиться в ФНЛ. В декабре 2017 года Константин Зырянов возглавил «Зенит-2", а с 2018 по 2022 год руководил молодежной командой «Зенита».

В октябре 2022 года он был назначен главным тренером новороссийского «Черноморца», с которым добился повышения в классе, выведя клуб в Первую лигу.

7 марта 2024 года Константин Георгиевич вернулся в «Зенит», заняв должность советника председателя правления.

В заявлении пресс-службы «Зенита» сказано, что Александр Медведев продолжит сотрудничество с клубом в качестве советника Зырянова, а также займёт аналогичную должность в ПАО «Газпром».

