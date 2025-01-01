С 1 сентября в России ужесточат правила перевозки детей в машине Поделиться Твитнуть

С начала сентября в России вступают в силу обновленные правила дорожного движения, касающиеся безопасной транспортировки детей в автомобилях. Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая сообщила, что водителям, нарушающим требования к детской безопасности в салоне, грозят штрафы до 100 тыс. руб.

По словам парламентария, наличие автокресла для ребёнка в машине становится обязательным условием. Использование альтернативных средств обеспечения безопасности детей будет запрещено с 1 сентября.

Любые приспособления, такие как ремни-лямки, адаптеры и бескаркасные кресла, представляющие собой, по сути, тканевые изделия с ремешками, теперь официально запрещены для применения в автомобиле, уточнила Татьяна Буцкая.

Уточняется, что штрафы до 100 тыс. руб. вводятся для юрлиц, включая такси. Для физических лиц штрафы составят 3 тыс. руб.

