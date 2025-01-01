Пермская строительная компания потребовала от своего экс-руководителя 28 млн рублей Иск поступил в арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

АО «Уралмостострой» требует в судебном порядке возмещения ущерба в размере 28 млн руб. от Игоря Соболева, ранее занимавшего должность директора. Претензии связаны с предполагаемым выводом активов через фиктивную сделку аренды специализированной техники с обслуживающим персоналом. Первое заседание суда запланировано на 23 октября 2025 года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно информации из электронной базы арбитражных дел, «Уралмостострой» также ходатайствовал о применении обеспечительных мер, а именно об аресте банковских счетов, имущества и имущественных прав Соболева.

Компания мотивирует свою просьбу тем, что в случае положительного решения по иску существует риск невозможности его исполнения из-за недобросовестных действий ответчика.

Арбитражный суд частично удовлетворил заявление об обеспечительных мерах, постановив арестовать денежные средства на счетах и имущество Соболева в пределах заявленной суммы иска — 28 млн руб.

Напомним, 4 июля 2025 года в АО «Уралмостострой» произошла смена директора. Игорь Соболев, возглавлявший компанию с 2017 года, ушёл с поста по причине ухудшения состояния здоровья. Новым руководителем стал Василий Чекуров.

