Два смерча в Пермском крае повалили около 25 га леса

ГИС-центр ПГНИУ опубликовал уточнённую информацию о смерче в Суксунском округе 18 августа. Анализ спутниковых снимков Landsat и Sentinel-2 выявил не один, а целых три смерча над этой территорией.

Отмечается, что вихри возникали последовательно, один за другим, по мере продвижения породившей их суперячейки с запада на восток. Первый смерч прошёл непосредственно через Суксун. Его интенсивность оценивается на уровне F1 по шкале Фуджита. Если и были зафиксированы разрушения, соответствующие категории F2 (значительный торнадо), то они носили очень локальный характер. По сообщениям, серьёзные повреждения получили шесть домов, у которых крыши были полностью сорваны вместе со стропилами.

Дальше к востоку, в лесных массивах, были обнаружены признаки повреждений, указывающие на прохождение ещё двух торнадо – к юго-востоку от д. Поедуги и к юго-востоку от с. Сызганка. Эти два смерча повалили около 25 га леса, причём первый из них был значительно мощнее второго. Максимальная ширина первого торнадо достигала 300 м, что свидетельствует о том, что в этом месте он был шире, чем в Суксуне, и мог достигать категории F2. Длина его пути составила более 6 км, в то время как третий торнадо оставил за собой полосу поваленного леса протяженностью чуть более 2 км.

Вторая, более мощная суперячейка, проследовала над Куединским районом, где разрушения были зарегистрированы в с. Куеда. Однако, согласно имеющимся данным, там наблюдался шквал, а не смерч, в результате которого пострадал один человек. Возможно, далее к востоку эта суперячейка могла спровоцировать новые смерчи, но информации об этом пока нет.

Также сообщалось о формировании облака-воронки в Лысьвенском округе, но данных об ущербе тоже не поступало. Эта информация может появиться позже, возможно, уже в следующем году, когда будут доступны результаты анализа повреждений лесов на основе спутниковых снимков.

Торнадо, вызывающие сопоставимые повреждения лесных массивов, формируются в Пермском крае приблизительно три раза в течение пяти лет. Большая часть этих смерчей проходит в северных районах Пермского края и не доходит до населённых пунктов. Случаи, когда смерч поражает населённый пункт, происходят не чаще 1-2 раз в 10 лет.

Последний крупный случай произошёл в 2018 году, когда смерч разрушил гаражи на окраине Красновишерска. Также были зафиксированы случаи смерчей: 29 июня 1993 года в Верещагино, 24 мая 2007 года в селе Русский Сарс, 7 июня 2009 года в п. Кебраты, Шордын и Сергеевский Гайнского района, 27 июня 2017 года в Перми.

