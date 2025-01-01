Минздрав Прикамья признан лучшим ведомством в стране по поддержке волонтёрского движения Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Москве завершился X внеочередной Съезд Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», объединивший делегатов со всех регионов, партнёров и экспертов здравоохранения. На форуме состоялось награждение лучших региональных органов власти за успехи в реализации стандарта поддержки волонтёрства в сфере здравоохранения в 2024 году. Первенство в рейтинге завоевало министерство Пермского края. Награду вручил лично глава Минздрава России Михаил Мурашко.

В Минздраве Прикамья напомнили, что в регионе движение волонтёров, начавшее свою работу в 2016 году, объединяет около 3 тыс. добровольцев, оказывающих регулярную помощь в сфере практического здравоохранения. На форуме Михаил Мурашко особо отметил проект «10 тыс. шагов в пермскую медицину», реализованный в прошлом году и признанный лучшей практикой: 12 волонтёров-медиков провели более 30 экскурсий для 1 тыс. школьников, знакомя их с пермским здравоохранением.





