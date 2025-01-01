Ядерный блок в новом онкоцентре Перми построен на 60% Приём первых пациентов в центре намечен на начало 2027 года Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми продолжается возведение нового регионального онкологического центра. Оно стартовало в августе 2023 года в Камской долине. Реализацией проекта занимается ГК «МедИнвестГрупп» на основе соглашения о государственно-частном партнерстве, при поддержке правительства Пермского края.

Согласно установленному графику, завершение строительных работ запланировано на август 2026 года, после чего будет произведено лицензирование. Приём первых пациентов в центре намечен на начало 2027 года.

Как сообщили в Минздраве региона, на текущий момент работы на строительной площадке осуществляются в соответствии с утвержденным планом: здание пансионата полностью построено, в настоящее время ведутся работы по финальной отделке внутренних помещений; центральный блок здания возведен в полном объеме, сейчас происходит установка внутренних инженерных коммуникаций и витражных конструкций; палатный корпус готов на 89%, идут работы по монтажу внутренних инженерных систем и отделке; ядерный блок построен на 60%, продолжается установка индивидуального теплового пункта.

Планируется, что будущий онкоцентр станет одним из крупнейших медицинских комплексов в стране. На территории около 70 тыс. кв. м будут расположены поликлиника, рассчитанная на 450 посещений за смену, 14 операционных залов и 32 реанимационные койки, три палатных корпуса на 540 мест, отделение ядерной медицины с современным оборудованием для лучевой терапии и диагностики, а также пансионат на 120 мест. Ежегодно новый онкоцентр сможет принимать более 14 тыс. пациентов. Медицинская помощь будет предоставляться по полису обязательного медицинского страхования.

По своим характеристикам и уровню оснащения будущий центр будет соответствовать лучшим федеральным онкологическим центрам, расположенным в Москве и Санкт-Петербурге.

