Опубликована схема движения в районе нового тоннеля на улице Вишерской в Перми

В Перми обнародована актуальная схема организации дорожного движения у недавно введенного в эксплуатацию тоннеля на ул. Вишерской. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края.

Как сообщалось ранее, 27 августа состоялось открытие новой четырехполосной тоннельной магистрали на ул. Вишерской. Автомобилисты получили возможность беспрепятственного проезда из м/р Паркового на ул. Дзержинского и обратно по двум полосам. Старый тоннель теперь предназначен исключительно для движения трамвайного транспорта.

Решение о строительстве нового тоннеля на ул. Вишерской было принято в связи с увеличением интенсивности транспортного потока и необходимостью создания дополнительной транспортной артерии, пересекающей Транссибирскую железнодорожную магистраль. До ввода в эксплуатацию новой тоннельной магистрали проезд автомобилей и трамваев осуществлялся через существующий тоннель с реверсивным движением по одной полосе. Новый тоннель, возведённый с применением технологии микротоннелирования, является самым протяженным в России, и призван существенно облегчить транспортную ситуацию в одном из ключевых узлов городской инфраструктуры.

