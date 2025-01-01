Обнаруживший в сознании пермскую альпинистку пилот БПЛА выразил готовность к повторному вылету Поделиться Твитнуть

фото: @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Оператор дрона, который уже проводил съемку альпинистки из Пермского края Натальи Наговицыной на отметке 7200 м, заявил о своей готовности совершить ещё один полёт к Пику Победы. Об этом он сообщил в личном аккаунте.

Напомним, Наговицына сломала ногу 12 августа во время спуска с пика Победы, расположенного в Киргизии. По причине ограниченной подвижности она оставалась в палатке на горе, располагая небольшим количеством припасов. Официально спасательные работы были завершены 25 августа, однако констатация смерти Наговицыной невозможна без визуального подтверждения.

19 августа оператор, управляя дроном, поднялся к местонахождению Натальи и запечатлел её живой, женщина махала рукой из палатки. После этого он высказывал желание повторить вылет, но запрос не был удовлетворен.

В личном блоге оператор написал, что всё ещё готов отправить беспилотник к вершине для оценки ситуации.

