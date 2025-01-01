В Лысьве Пермского края отремонтировали легендарный заводской гудок Поделиться Твитнуть

фото: администрация Лысьвенского округа

Власти Лысьвы (Пермский край) объявили о возвращении в строй знаменитого городского символа — гудка Лысьвенского металлургического завода.

В администрации отметили, что на протяжении многих лет существования Лысьвы заводской гудок был важной частью жизни каждого жителя, неизменно сопровождая трудовые будни. Этот звук стал не просто деталью городского пейзажа, но и олицетворением трудовых достижений города.

Также в мэрии добавили, что Лысьва остаётся единственным на Урале городом, который смог сохранить эту уникальную традицию до сегодняшнего дня.

«Заводской гудок — это не просто звук, это часть нашей культурной идентичности, наша история, наша память о трудовых подвигах предков. Мы осознаём особую ответственность за сохранение этого важного элемента культурного наследия. Пусть заводской гудок и дальше напоминает нам о славных традициях наших металлургов и объединяет всех жителей города!» — говорится в информации властей.

