Праздник «Ночь города» собрал на эспланаде Перми более 130 тысяч зрителей

В Перми кульминацией летнего фестиваля «Город встреч» 30 августа стал масштабный праздник «Ночь города», он собрал на эспланаде более 130 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Главным событием вечера стало выступление группы «Кино». Над созданием голоса Виктора Цоя работала команда профессионалов в области звука. Концерт сочетал в себе элементы ностальгии (архивные кадры, стилистику 80-х) и современные мультимедийные технологии, включая видео-арт, 3D-графику и световое шоу.

Наталья Галкина, генеральный продюсер фестиваля, отметила, что подобное шоу ранее проходило только в Москве. Она подчеркнула, что статус Перми как Молодежной столицы позволил организовать мероприятие, которое войдёт в историю, в том числе благодаря онлайн-трансляции, организованной совместно с VK Видео и Первым музыкальным издательством.

На набережной с 22:30 до 01:00 действовали творческие площадки с участием местных исполнителей и диджеев, а также работал летний кинотеатр.

Фестиваль «Город встреч» в 2025 году стартовал 28 июня и включал в себя различные мероприятия, такие как фестиваль народной культуры «Обряды-наряды», семейный фестиваль «Стар Фест», проект «Танцуй. Открывай», ставший платформой для развития местных талантов.

Всего фестиваль привлек 238 тыс. участников и зрителей.

