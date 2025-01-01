В Перми один из ключевых офисов МФЦ временно не выдаёт загранпаспорта Это связано со сбоями в программном комплексе «Криптобиокабина» Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья временно приостановили выдачу биометрических загранпаспортов отделении МФЦ «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9. Причиной стала проблема с программно-техническим комплексом «Криптобиокабина». Об этом сообщается на официальной странице МФЦ Пермского края ВКонтакте.

Всех пермяков просят принять во внимание эти изменения при планировании посещения офиса многофункционального центра и заранее узнавать актуальный статус поданных заявлений.

Сотрудники учреждения готовы предоставить консультации по всем вопросам, связанным с оформлением загранпаспортов, а также помочь в перенаправлении необходимых документов.

Детальную информацию о расценках на услуги можно получить в любом отделении МФЦ или позвонив по телефону горячей линии: 8 800 23 43 275.

