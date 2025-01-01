В Прикамье «партдесант» ЕР проинспектировал ход работ на объектах Народной программы Депутаты побывали в Краснокамске, Соликамске и Верещагино Поделиться Твитнуть

В Прикамье «партдесант» «Единой России» проверяет реализацию Народной программы. Ежедневно группы контролируют ремонт и строительство объектов. В Краснокамском округе «партийный десант» во главе с Игорем Быкаризом инспектирует объекты благоустройства еженедельно. В сквере «Звездный» почти завершен первый этап строительства: уложены дорожки, установлены опоры освещения и скамейки, завершается установка качелей, проведено озеленение.

Затраты первого этапа оптимизированы, сэкономленные средства направлены на второй этап. Ведутся работы по устройству тротуаров и освещения. Объект благоустраивается по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Партийный десант» Соликамского округа проверил благоустройство двора по ул. Коминтерна, 16. Ремонт под контролем депутата заксобрания Пермского края Павла Кузьмина.

«Такие темпы благоустройства позволят городу встретить юбилей во всей красе», — отметил Кузьмин.

Александр Косовских проинспектировал школьный двор Сретенской школы, обустроенный по программе «Комфортный край». Созданы все условия для отдыха и занятий.

«Партийный десант» Верещагинского округа проверил ремонт спортзала Зюкайской школы. Обновление продолжается: стены оштукатурены и окрашены, покрытие обновлено, окна и двери заменены.

«Это позволит создать современные условия для занятий физкультурой», — отметили активисты.

«Партийный десант» контролирует выполнение Народной программы «Единой России».

