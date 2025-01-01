Из Пермского края в Северодонецк доставили наборы для первоклассников Поделиться Твитнуть

Пермским региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребёнка в школу» в подшефный Северодонецк были переданы наборы для первоклассников и канцтовары.

В передаче школьных принадлежностей участвовали руководитель исполкома партии «Единая Россия» Станислав Швецов, координатор партпроекта «Чистая страна» Вячеслав Марков, член местного политсовета Ленинского района, директор филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» в Пермском районе Иван Денисов, а также преподаватели проекта «Северодонецк. Пермский период» во главе со Снежаной Григорьевой.

Станислав Швецов подчеркнул важность поддержки нуждающихся и выразил уверенность в совместном преодолении любых трудностей.

В формировании гуманитарного груза приняли активное участие депутаты «Единой России» всех уровней, местные и первичные отделения партии, сторонники «Единой России» и региональное отделение «Молодой Гвардии».

Передача помощи прошла в доброжелательной обстановке. Представители Пермского края выразили надежду, что их вклад поможет восстановить мирную жизнь в Северодонецке и поддержит его жителей.

Данная инициатива является частью масштабной и планомерной работы по интеграции новых субъектов РФ и включена в Народную программу партии.

