В штабе общественной поддержки «Женское движение Единой России» прошла встреча с активом На встрече были рассмотрены результаты и основные направления реализованного проекта

На встрече, прошедшей в столице Прикамья, к участницам с приветственными словами обратились депутат Госдумы Ирина Ивенских, первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Григорьев и заместитель руководителя штаба Елена Савельева.

Ирина Ивенских отметила важность совместной работы с единомышленниками, подчеркнув, что благодаря этому стало ясно, какие направления необходимы в каждом муниципалитете и как лучше удовлетворить потребности населения.

Вячеслав Григорьев передал приветствия от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и председателя заксобрания Пермского края Валерия Сухих, подчеркнув роль женщин в сплочении общества и их способность сочетать красоту и мудрость даже в сложных ситуациях.

Елена Савельева акцентировала внимание на важности поддержки женщин, отмечая, что иногда именно поддержка близких является определяющим фактором успеха, а правильное направление женской силы делает выполнимой любую задачу.

Депутат заксобрания Пермского края и координатор партпроекта Татьяна Абдуллина представила информацию о реализованных проектах и мероприятиях, отметив, что за год проведено более тысячи мероприятий и открыто 45 женских клубов. Особо отмечены проекты «По зову сердца», «Коробка храбрости» и другие.

Координатор подчеркнула, что в планах — масштабирование проектов, привлечение молодежи и совместные усилия для достижения значимых изменений.

Во всех Ассоциациях муниципальных образований Пермского края прошли презентации проекта с тематическими площадками по различным направлениям, результаты работы которых стали возможны благодаря поддержке министерств, правительства Пермского края и партнёров.

