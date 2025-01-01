Минспорта Прикамья будет сотрудничать с Пермской епархией
Подписано соответствующее соглашение
Министерство спорта Пермского края заключило договор о взаимодействии с Пермской епархией Русской православной церкви. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале минспорта региона.
Подписи на документе поставили руководитель спортивного ведомства Татьяна Чеснокова и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
Достигнутая договоренность предполагает совместную работу по популяризации физической культуры и спорта на территории Пермского края.
Стоит отметить, что минспорта региона и Пермская епархия уже организуют совместно региональный этап Всероссийских спортивных соревнований, посвящённых святому благоверному князю Александру Невскому.
