В Пермский край не придёт прогнозируемая в российских регионах жара Температура воздуха останется в пределах климатической нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные практически на всей территории России ожидается аномально высокая температура. Максимальные показатели термометра, достигающие 30-35 градусов, вероятны в Крыму и на Кубани. В центральной части страны, включая столичный регион, прогнозируется температура воздуха в диапазоне 25-29 градусов. Синоптики не исключают, что в конце августа в Москве установится жара в 30 градусов.

В Пермском крае аномальная жара не предвидится. Об этом сообщил Максим Симакин, научный сотрудник Пермского политеха, специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

По его словам, в ближайшее время Прикамье не ждут с экстремально высокие температуры. Ожидается, что температурный режим сохранится в пределах обычных для нашей местности значений. Это означает отсутствие резких потеплений и соответствие климатической норме, отметил специалист.

Жителям Северо-Запада и южной части Урала тоже не стоит ожидать высоких температур, поскольку температурные показатели останутся в пределах климатической нормы. В остальных областях страны температурные значения превысят обычные для этого времени года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.