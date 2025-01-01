Теодору Курентзису вручат Эрмитажную премию Её вручают в знак благодарности за развитие российской культуры Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

В рамках Форума объединённых культур Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, объявил имя обладателя Эрмитажной премии текущего года. Лауреатом стал дирижёр, композитор и основатель musicAeterna Теодор Курентзис.

В интервью агентству ТАСС глава музея пояснил, что выбор Курентзиса в качестве лауреата «иностранной» премии — это выражение признательности российской культуры тем деятелям, которые с ней тесно связаны. Пиотровский подчеркнул, что Эрмитаж — символ гармоничного сочетания национальной идентичности и всемирности, что отражает суть премии.

По словам Пиотровского, награждение — это своеобразная благодарность за вклад в развитие российской культуры. Он напомнил, что ранее премию получали такие выдающиеся личности, как Валерий Гергиев и Начо Дуато.

Эрмитажная премия, учрежденная оргкомитетом форума совместно с Эрмитажем, вручается ежегодно с 2023 года. Она отмечает достижения двух значимых деятелей культуры — россиянина и иностранца — за их вклад в искусство и укрепление международного культурного обмена.

Премия является частью церемонии Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур, на котором обсуждаются актуальные вопросы в сфере кино, искусственного интеллекта, театра и музыки.

Символом премии служит миниатюрная копия Колыванской вазы, знаменитого экспоната Эрмитажа и шедевра камнерезного искусства.

Форум объединённых культур состоится в Санкт-Петербурге 10-13 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.