В Пермском крае отмечается устойчивая ситуация с активностью клещей С начала года общее количество пострадавших от их укусов превысило 26,7 тысячи человек

С 22 по 28 августа в медицинские учреждения Пермского края поступило 159 обращений от пострадавших от укусов клещей, что незначительно превышает показатель предыдущей недели (153 случая). В регионе наблюдается стабилизация активности этих лесных паразитов, без увеличения числа случаев присасывания. Такие данные привели в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

С начала сезона активности клещей в Прикамье зафиксировано 26 768 случаев обращений, в том числе 4362 случая среди детей. Клещи по-прежнему представляют опасность для населения во всех районах края.

Согласно данным мониторинга краевого управления Роспотребнадзора, наиболее неблагополучными с точки зрения активности клещей территориями остаются: Пермский округ (3741 обращение), Пермь (2802 обращения), Краснокамский округ (1741), Добрянский округ (1643), Березники (1384) и Соликамский округ (1223).

