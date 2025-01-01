Власти Прикамья обсудили с главой Минспорта РФ развитие спортивной инфраструктуры Михаил Дягтерёв посетил спорткомплекс «Энергия» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с министром спорта РФ, главой Олимпийского комитета России Михаилом Дягтерёвым. Глава федерального ведомства прибыл в столицу Прикамья с рабочим визитом 29 августа.

По словам главы региона, состоялось обсуждение развития спортивной инфраструктуры и вовлечения жителей к физической активности. В Пермском крае действует программа развития до 2030 года. Её задача — улучшить оснащение спортивных организаций, увеличить долю занимающихся бесплатно детей до 95% и обеспечить 100%-ное участие детей из малообеспеченных семей в соревнованиях.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Для этого строятся и обновляются спортивные объекты, развиваются отделения с доступным оборудованием, школьные клубы и региональные спортивные проекты. Ежегодно создается около 60 объектов, от простых площадок до крупных комплексов. По программе капитальных ремонтов за четыре года отремонтировано 11 объектов, четыре — в 2025 году.

Совместно с министром спорта губернатор посетил спорткомплекс «Энергия», где занимаются более 1,5 тыс. человек. По принципу «Энергии» планируется создать комплексы на территории стадиона «Молот» и в Березниках.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Махонин отметил, что в краевой столице сейчас завершается реконструкция стадиона «Юность» и строительство Ледовой арены.

