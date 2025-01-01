Художник из Пермского края участвует в фестивале уличного искусства Приволжья На конкурс представлен мурал из Чусового «Сквозь миры» Поделиться Твитнуть

Стартовало зрительское голосование в конкурсе фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Пермский край на фестивале представляет мурал, расположенный в Чусовом по ул. Коммунистической, 2, корп. 1. Автор работы — художник Иван Махнёв.

Центральная фигура мурала «Сквозь миры» — фронтовик Дмитрий Барышев, полный кавалер Ордена славы. Он ушел на фронт с Чусовского завода, воевал в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Художник представил его в образе Георгия Победоносца. Этот портрет символизирует преемственность поколений и память о подвиге. Работа объединяет героическое прошлое и современность, напоминая, что искусство — это способ выразить уважение к истории.

Зрительское голосование продлится до 15 сентября. Победителей объявят на торжественной церемонии, которая состоится с 23 по 26 сентября в Кирове.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.