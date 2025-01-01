Пермского журналиста признали иноагентом Юрий Бобров проживает сейчас в США Поделиться Твитнуть

В обновлённом списке иностранных агентов, которые Министерство юстиции РФ публикует по пятницам, есть известное в Перми имя: иноагентом признан пермский журналист и гражданский активист Юрий Бобров.

По информации Минюста, Бобров принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранным агентом, проживает за пределами Российской Федерации.

Юрий Бобров работал на радиостанции «Эхо Перми». С 2022 года живёт в США. В своих социальных сетях новоявленный иноагент написал: «Поздравления принимаются. Йа-йа».

