В Пермском крае произошло смертельное ДТП Погиб мужчина пенсионного возраста

Госавтоинспекция Пермского края

Как сообщает Госавтоинспекиця Пермского края, на территории Краснокамского муниципального округа произошло смертельное ДТП.

Около 15:10 часов 29 августа 2025 года по автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь двигался автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением мужчины 1952 г.р. На 1058 км водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «ФАВ».

Многочисленные свидетели публикуют в социальных сетях ужасные фото и видео перемолотого в лохмотья автомобиля.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

