Большинство пермяков покупают вещи на распродажах В среднем в год на это уходит 23 000 рублей

Константин Долгановский

Большинство жителей Перми приобретают вещи по акции, чаще всего одежду и обувь. По результатам опроса «Авито», распродажи выбирают 8 из 10 респондентов. Большинство укладывается в 10 тыс. руб., в среднем на такие покупки уходит 23 тыс. руб. в год.

Из тех пермяков, кто интересуется распродажами, 10% покупают по скидкам все вещи, и чаще всего это женщины. Футболки, свитеры и джинсы по акции берут 54% опрошенных, обувь — 45%, верхнюю одежду — 43%. В пятёрку самых популярных товаров по скидкам вошли также товары для дома и ремонта — 34%, электроника и гаджеты — 23%.

Как отмечают аналитики, большинство придерживается осознанного подхода к покупкам. Только необходимые товары приобретают 45%, 18% — что давно хотелось, спонтанные покупки совершают 12%. Это позволяет большинству укладываться в 10 тыс. руб. (46%) или в 30 тыс. руб. (25%). В 50 тыс. укладываются 19%, бОльшие суммы уходят у 10%.

Участники опроса любят сезонные распродажи (30%), 25% предпочитают ликвидации, 21% скидки в дни Чёрной пятницы, киберпонедельник интересует всего 1% опрошенных.

