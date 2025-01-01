Алёна Бронникова Ремонт административного здания за планетарием в Перми оценили в 18 млн На эту сумму выполнят работы на первом этаже Поделиться Твитнуть

На текущий ремонт помещений первого этажа административного здания по б. Гагарина, 10б в Перми выделили 18,5 млн руб. Конкурс опубликован на сайте госзакупок. Подрядчика определят 11 сентября.

Исполнителю необходимо будет выполнить в течение 111 календарных дней разборку и устройство стен из гипсокартона, потолков и полов, демонтировать старые и установить новые двери и подоконники. Работы будут проводиться как в кабинетах, так и в санузлах, коридорах и фойе. Также запланирован ремонт входной группы, системы отопления, канализации, водоснабжения, замена сантехнического оборудования и электромонтажные работы.

Здание расположено за планетарием. Помещения в нём занимают госорганы. В этом году это уже четвёртый конкурс на выполнение ремонтных работ. В феврале был подписан контракт с предпринимателем Максимом Булдаковым на 2 млн руб. по ремонту лестничных маршей и площадок со сменой напольного покрытия и ограждений. Начальная цена составляла 3,6 млн руб. В апреле контракт на ремонт второго и третьего этажей был подписан на 23,9 млн руб. с ООО «Вектор» (начальная цена — 29,9 млн руб.).

В августе была проведена закупка по установке дверей и перегородок из алюминиевого профиля в рамках ремонта третьего этажа. В данный момент победитель определён, на сайте госзакупок информации о нём пока нет. В конкурсе приняли участие семь организаций, подрядчиком был выбран участник, предложивший 1,5 млн руб. (начальная цена — 2,9 млн).

