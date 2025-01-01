В селе Юрла Пермского края введён в эксплуатацию лечебный корпус Общая площадь всей больницы составляет 6,8 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

По информации Управления капитального строительства региона, в селе Юрла завершено возведение нового лечебного корпуса и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Первой частью проекта стало строительство в 2017 году детской поликлиники и стационара. Вторая очередь нового здания больницы предусматривает размещение поликлиники для взрослых на 100 посещений в смену, женскую консультацию и дневной стационар на шесть коек. Также подготовлены помещения для стационара на 29 коек терапевтического и паллиативного отделений.

В краевом минздраве сообщили, что сюда из других зданий будут перевезены стационар и поликлиника. Общая площадь всей больницы составляет 6,8 тыс. кв. м.

Добавим, что лечебный корпус оснащён всем необходимым оборудованием, предусмотрена возможность комфортного передвижения маломобильных людей. Сейчас ведутся работы по подготовке к передаче здания в ведение Министерства здравоохранения для последующего лицензирования медицинского объекта перед началом приёма пациентов.

Отметим, что строительство нового корпуса больницы Коми-Пермяцкого округа в Юрле было ускорено по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По программе масштабного реформирования инфраструктуры для здравоохранения за последние пять лет в регионе построены и открыты 23 объекта. По Адресной инвестиционной программе и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» идёт строительство ещё девяти объектов.

