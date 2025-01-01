По проекту «Профессионалитет» в Прикамье откроются новые образовательные кластеры Появятся направления «Химическая отрасль» и «Туризм и сфера услуг» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Кластер по направлению «Туризм и сфера услуг» создаётся на базе Пермского колледжа предпринимательства и сервиса, по направлению «Химическая отрасль» — на базе Пермского химико-технологического техникума.

С 1 сентября в кластеры пойдут учиться свыше 1,5 тыс. первокурсников, в том числе — студенты сетевых образовательных организаций. Материально-техническая база участников проекта из Прикамья укреплена за счёт грантов: в учебных зонах предусмотрено современное оборудование, обновлены мастерские и учебные кабинеты.

Также появились новые партнёры-работодатели, среди которых АО «ГалоПолимер Пермь», АО «Научно исследовательский институт полимерных материалов», ФКП «Пермский пороховой завод», ООО «Бизнес и управление», ООО «Эстель Сервис». Их участие в проекте позволяет студентам получить реальный производственный опыт и повысить свои шансы на дальнейшее трудоустройство.

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» инициирован указом президента РФ Владимира Путина. В соответствии с ним в системе среднего профессионального образования Пермского края создаётся новая модель подготовки квалифицированных кадров, которая в полной мере соответствует актуальным потребностям экономики региона.

На данный момент в Прикамье созданы и работают 10 образовательно производственных кластеров проекта «Профессионалитет». Они охватывают отрасли машиностроения и металлургии, здравоохранение и педагогику, железнодорожный транспорт и сельское хозяйство. Также будут созданы ещё два образовательных кластера по направлениям «Горнодобывающая отрасль» и «Радиоэлектроника». Их открытие запланировано на 2026 год.

