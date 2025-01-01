Почётными грамотами и знаками отмечено более 460 сотрудников «Уралкалия» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» в последнее воскресенье августа отметит День шахтёра.

Накануне профессионального праздника на торжественных мероприятиях знаком «Шахтерская слава», медалью «Трудовая слава», почётными грамотами Министерства энергетики РФ, профсоюзными наградами, почётными грамотами подразделений, корпоративным званием «Почётный калийщик» наградили более 460 человек. Самым эффективным по итогам года признан рудник БКПРУ-2. Коллективу была вручена переходящая награда «Лучший рудник».

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— В этом году «Уралкалий» отмечает 100-летие открытия Верхнекамского месторождения солей. Богатейшие залежи были бы недоступны без самоотверженной работы наших горняков. Именно с шахтёров начинается производство калийных удобрений. Мы гордимся трудовыми династиями горняков, общий стаж которых составляет более сотни лет, ветеранами и молодёжью, которая приходит им на смену. Профессионализм шахтёров позволяет Компании занимать достойное место на мировом рынке и развивать Верхнекамье.

