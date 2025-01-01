«ЭнергосбыТ Плюс» призывает оплачивать долги с акцией «Плати — не ПЕНЯй!» Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Плати — не ПЕНЯй!». Клиенты ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске смогут избавиться от пени*, если оплатят тепло и горячую воду за август и погасят задолженность**, указанную в квитанции. Оплатить счёт и погасить долги необходимо до 30 сентября 2025 года.

Платёжные документы за август будут доставлены в первой декаде сентября в почтовые ящики, а также на электронные адреса клиентов, выбравших соответствующий способ.

Для оплаты можно использовать любой из доступных способов: онлайн — с помощью QR-кода на квитанции, по реквизитам через банковское приложение, в банкомате и на сайте расчётно-кассового центра. Все доступные варианты оплаты указаны на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Акцию «Плати — не ПЕНЯй!» мы проводим в преддверии начала отопительного сезона, чтобы помочь нашим клиентам избавиться от долгов за тепло и горячую воду. Возможно, что кто-то был в отъезде и не мог внести платёж, у кого-то задолженность возникла по иным причинам. Для того чтобы с наступлением холодов долги не начали расти в ускоренном темпе, мы рекомендуем сразу после получения квитанции оплатить её, включая ранее сформированную задолженность, а мы спишем накопившиеся пени. Встречайте осень без долгов и пеней!» — призывает Мария Козлова, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

*Не распространяется на пени, взысканные по решению суда.

**Включая услуги отопления и горячего водоснабжения, а также услуги за установку общедомового прибора учёта, госпошлину и пени по уже полученным решениям суда, а также находящимся на рассмотрении в суде.

Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8fSZxSh4roLUeZppTaN9EcCoYbUJX4C9vFq9TUDSb6w8mcZdpL

