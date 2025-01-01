В аэропорту Перми усилили санитарный контроль из-за лихорадки чикунгунья Она передается через укусы комаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с угрозой распространения лихорадки чикунгунья в аэропорту Перми Большое Савино введены усиленные меры санитарно-карантинного контроля. Как сообщили rifey.ru в региональном управлении Роспотребнадзора, все пассажиры, прибывающие из других стран, проходят тепловизионный скрининг.

Представители санитарной службы отметили, что риск распространения чикунгуньи в Пермском крае невелик, поскольку в регионе нет комаров, являющиеся переносчиками этой болезни. Однако существует вероятность заражения инфекцией путешественников, прибывающих из эндемичных регионов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в России был зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой чикунгунья. Инфицированный — турист, вернувшийся из Шри-Ланки.

Чикунгунья — это тропическое заболевание, распространяемое комарами через укусы. Хотя болезнь сопровождается неприятными симптомами, такими как высокая температура тела, суставные боли, лихорадка и высыпания на коже, летальные исходы крайне редки.

