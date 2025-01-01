Гражданин Азербайджана осуждён в Пермском крае за фиктивную регистрацию мигрантки Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Карагае суд признал виновным 44-летнего гражданина Азербайджана, имеющего законное право на временное пребывание в РФ. Он признан виновным в инкриминируемом ему преступлении по ст. 322.3 УК РФ, касающейся фиктивной регистрации иностранцев или лиц без гражданства по месту их пребывания на российской территории.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в январе 2025 года к обвиняемому обратился 29-летний приятель с просьбой зарегистрировать его 19-летнюю жену, также гражданку Азербайджана, в принадлежащей ему квартире. Это требовалось для подтверждения легальности её нахождения в России, и подсудимый дал свое согласие.

В процессе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками миграционной службы районного отдела полиции, было выявлено данное правонарушение. Установлено, что владелец жилья изначально не собирался предоставлять молодой женщине свою квартиру в одном из населенных пунктов Карагайского округа для фактического проживания. Фактически мигрантка планировала проживать со своим мужем в Перми.

Суд, учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого и признание им своей вины, назначил ему наказание в виде штрафа 20 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.