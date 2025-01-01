Бесплатными лекарствами в Прикамье обеспечены более 84,6 тысячи жителей Право на набор социальных услуг в регионе имеют 230,7 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До 1 октября федеральные льготники Прикамья могут выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ): в натуральном виде или в виде денежной выплаты за весь набор либо за его часть. Получение льгот в натуральном виде выбирает 101 тыс. жителей региона, сообщили в Отделении СФР по Пермскому краю.

В НСУ в натуральном виде входят бесплатные лекарства и медтовары, а также спецпитание для детей-инвалидов, путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения.

По данным Отделения, самой востребованной услугой в 2025 году в Прикамье является получение бесплатного лекарственного обеспечения — с января этой льготой пользуются более 84,6 тыс. человек. Проездные билеты выбрали 69,5 тыс. жителей региона, право на санаторно-курортное лечение — 69,2 тыс. граждан.

Денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля 2025 года составляет 1728,46 руб., в том числе лекарственная часть — 1331,30 руб., санаторно-курортное лечение — 205,95 руб., проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно — 191,21 руб.

«Натуральные льготы — это не ограниченная сумма, а реальная помощь в нужном объёме (дорогостоящие лекарства, полноценная путёвка), который необходим человеку. Деньги — фиксированная выплата, но её может не хватить на всё необходимое», — подчёркивают в Отделении.

Чтобы изменить форму получения НСУ, необходимо до 1 октября 2025 года подать заявление в Отделении СФР по Пермскому краю, через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Добавим, что в Пермском крае проживает более 230,7 тыс. федеральных льготников, имеющих право на НСУ: ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, ветераны боевых действий и другие категории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.