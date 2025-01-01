В Прикамье изъяли 216 кг опасной продукции из Азербайджана и Узбекистана Она была уничтожена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала этого года было изъято и уничтожено более 216 кг продукции животного происхождения (62,6 кг мяса, 114,5 кг «молочки», 37,5 кг пчеловодческой продукции и 1,7 кг яиц) из Азербайджана и Узбекистана. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 17 августа этого года Управление провело ветеринарный контроль в аэропорту Большое Савино и нашло в ручной клади у гражданина России, прибывшего из Узбекистана, запрещённую к ввозу молочную продукцию весом 1,956 кг. У неё не было заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения.





Сообщается, что это нарушение закона о ветеринарии. Потенциально опасная продукция была изъята и уничтожена, а житель страны был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.6, ему выписали штраф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.