Власти Перми заявили о готовности города к отопительному сезону на 80% Все работы должны быть завершены к 15 сентября

Ирина Молокотина

Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал о ходе подготовки города к предстоящему отопительному периоду. Он заверил, что все необходимые мероприятия в школах и детсадах будут завершены к началу сентября.

На совещании по подготовке к отопительному сезону с участием представителей департамента ЖКХ и поставщиков ресурсов чиновники обсудили ход работ. Подготовка всех объектов в Перми осуществляется в соответствии с утвержденным планом, без задержек. Сейчас общая готовность объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры города составляет 80,6%.

По словам мэра, особое внимание уделяется подготовке социальных учреждений. В частности, все детские сады и школы в городе уже полностью подготовлены к зимнему периоду. Высокие показатели готовности также демонстрируют объекты здравоохранения (92,9%) и учреждения культуры и спорта (87%).

Продолжается взаимодействие с управляющими компаниями в рамках подготовки многоквартирных домов. За нарушение сроков подготовки предусмотрены штрафы. Подготовка жилого фонда контролируется особенно тщательно в тех случаях, когда готовность еще не достигла 100%.

Все работы планируется завершить к 15 сентября. Начало подачи тепла в дома жителей Перми будет зависеть от погодных условий.

