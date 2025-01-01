В Перми контролёры общественного транспорта помогли найти ребёнка-инвалида Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми сотрудники службы контроля помогли отыскать ребёнка, потерявшегося в общественном транспорте. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на городской департамент транспорта.

Случай произошёл в Орджоникидзевском районе города неделю назад. На автобусной остановке к проверяющим обратились взволнованные родители, чей ребёнок с особенностями развития потерялся. Они предположили, что он мог сесть в один из городских автобусов, однако самостоятельные поиски не дали результатов.

Контролёры оперативно распространили информацию о приметах пропавшего среди всех бригад, работающих на маршрутах. В результате слаженных действий ребёнок был обнаружен в одном из автобусов. Сотрудники службы контроля угостили его мороженым и передали родителям.

