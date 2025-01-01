Следователи выясняют личность погибшего при столкновении лодок под Пермью Инцидент произошёл вечером 28 августа Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Следственный комитет России занимается установлением личности погибшего в столкновении лодок в районе Перми. Об этом perm.aif.ru сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 28 августа на Сылве. В Пермском муниципальном округе, неподалеку от д. Никулино, произошло столкновение двух плавсредств: неустановленной лодки и лодки марки NorthSilver.

В результате столкновения первая лодка ушла под воду вместе с находившимся на борту рыбаком. Пассажиры второго судна не пострадали, однако само судно получило повреждения. Представители Центрального МСУТ СК РФ сообщили, что на место происшествия была направлена следственная группа для проведения проверки и выяснения обстоятельств случившегося.

В настоящее время устанавливаются все данные о погибшем. «Предпринимаются меры для установления личности и возраста погибшего», — сообщили в ведомстве.

