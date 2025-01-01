Объём выданных автокредитов в Прикамье сократился на 39% А в целом по РФ почти в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным кредитных организаций, предоставляющих информацию в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), за первые семь месяцев 2025 года в Пермском крае было оформлено автокредитов на общую сумму 17,1 млрд руб. Эта цифра на 39,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (январь-июль 2024 года), когда объём выданных кредитов составлял 28,1 млрд руб.

Лидерами по объёму выданных автокредитов с января по июль 2025 года среди регионов РФ стали Москва (64,4 млрд руб.), Московская область (57,7 млрд руб.) и Санкт-Петербург (38,9 млрд руб.). Однако, эти же регионы продемонстрировали наиболее значительное снижение объёма выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: Москва (-52,8%), Московская область (-52,7%) и Санкт-Петербург (-52,1%).

Общее снижение по стране составило 46,2% (уменьшение в 1,9 раза).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, объясняет, что причиной падения выдачи автокредитов в январе-июле 2025 года по сравнению с прошлым годом стал рост рыночных процентных ставок и увеличение утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Кроме того, свою роль сыграло введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений для граждан с высокой долговой нагрузкой (более 50%), что практически лишило их возможности получить автокредит.

