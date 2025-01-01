Въезд на территорию кампуса Пермского университета закроют на сутки Это связано с празднованием Дня знаний Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В связи с проведением праздничных мероприятий 1 сентября въезд транспорта на территорию кампуса Пермского университета будет закрыт весь день. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

В вузе также объявили программу Дня знаний.

Торжественные мероприятия пройдут с 9:00. Сначала руководители факультетов и директора институтов проведут встречи со студентами-новичками в учебных классах вуза, а затем все соберутся вместе перед зданием №8.

В 13:00 на центральной площади университета состоится праздничная линейка. С речью, посвященной началу учебного года, к первокурсникам, преподавательскому составу и сотрудникам обратится ректор ПГНИУ Игорь Германов, представители администрации университета, члены Совета попечителей ПГНИУ, знаменитые выпускники и партнеры Пермского университета.

С полудня до 15:00 дня возле корпуса №8 будет работать Выставка студенческих организаций и направлений внеучебной работы. Там можно будет узнать о деятельности Молодёжного центра ПГНИУ, Студенческого научного сообщества ПГНИУ, Студенческого культурного центра, профсоюза студентов ПГНИУ и других объединений.

