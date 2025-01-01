Ведущие шеф-повара России проведут в Перми бесплатные мастер-классы Стало известно расписание Поделиться Твитнуть

С 4 по 6 сентября в Перми пройдёт VI Всероссийская олимпиада кулинарного искусства и сервиса «Легенда». Местом проведения станет культурно-выставочный комплекс PERM EXPO, где своё мастерство продемонстрируют шеф-повара, молодые кулинары, команды профессионалов, официанты, производители сыров и бармены. Также будут представлены лучшие блюда, отражающие кулинарные традиции Пермского края. По информации Министерства промышленности и торговли Пермского края, ожидается, что олимпиаду посетят более 10 тыс. человек, интересующихся гастрономией.

Все желающие смогут стать участниками совместных мастер-классов от ведущих кулинаров страны, которые поделятся секретами приготовления своих коронных блюд.

Так, 4 сентября, начиная с 12:30 и до 14:00, шеф-повар пермского ресторана «AurA Kitchen&Bar» Эдуард Филимонов продемонстрирует приготовление современных интерпретаций холодных закусок прикамской кухни, используя пистики, соленые грузди, квашеную капусту, черемуховую муку и варенье из сосновых шишек. Параллельно, вице-президент сербской Ассоциации шеф-поваров Зоран Велькович поделится рецептом плескавицы с икрой из сезонных перцев и соусами на основе свежих огурцов и сметаны с зеленью.

В тот же день, с 14:30 до 16:00, свои мастер-классы представят Юрий Тарасов, федеральный кулинарный судья Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России, а также вице-председатель гильдии шеф-поваров Башкортостана, с сырным супом с вяленой уткой, гречневой лапшой и запеченными кореньями. Андрей Колодяжный, бренд-шеф московского кафе «BonАpp» и сочинского ресторана «Черная лисичка», продемонстрирует ферментированные яблоки антоновка с кремом из грибов и каскары, а также мармелад из кисломолочной сыворотки и кислицы с копченой грушей.

5 сентября с 10:00 до 11:30 Евгений Чукалкин, бренд-шеф ресторанного холдинга «Седьмое небо» (Каменск-Уральский), раскроет секреты приготовления спинки уральской косули с полбой и соусом из дикого шиповника. В это же время Игорь Белоглазов, ресторатор и бренд-шеф омских заведений «Marimoto», «Рамен с уткой», «Azia.ты», «Гении пьют кофе» и фудмаркета «Гараж», научит готовить судака в топленом молоке с кремом из корня сельдерея и белого шоколада, соусом из запеченного картофеля и глазурью из кедровых орехов.

С 12:00 до 13:30 Максим Тупицын, шеф-повар пермского ресторана «Вèlka», поделится рецептом пломбира из хариуса с вяленым вальдшнепом и салом из зеркального карпа на луковой шаньге с грибной ряженкой. Тимур Лясников, региональный кулинарный судья ФРиО и лучший шеф по итогам «Легенды» 2024 из Пензы покажет, как готовить копченую в печи утку с корнеплодами.

В завершение дня, с 14:00 до 15:30, Сергей Юрин, шеф-повар ресторана «АМБАР» и эко-отеля «Ерёмичи» (Пермский край), презентует блюда, созданные по итогам экспедиции по Пермскому краю: блюда староверов Прикамья с верхней Колвы «Шти молостнные». Илья Лазерсон, телерадиоведущий, президент Коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга и основатель собственной кулинарной школы, приготовит сливочный крем-суп из перловки с грибными ушками.

6 сентября, с 10 утра до 11:30, Константин Механошин, являющийся бренд-шефом ZaZa Group из Перми, проведёт мастер-класс по приготовлению оригинальной закуски «Лука сöв». Участники научатся создавать это блюдо из свежих куриных яиц, зеленого лука и соли, подаваемое с кислым хлебом. Кроме того, он продемонстрирует процесс приготовления запеченного в углях картофеля, приправленного жженым маслом, грибной икрой и грибным чаем. В свою очередь, Никита Тетерев, представляющий светлогорский ресторан «Тёрн», обучит приготовлению утиной ножки «конфи», которую дополнит суфле из тыквы и черной смородины.

В этот же день, с полудня до половины второго, состоятся финальные мастер-классы «Легенды» 2025. Сергей Юрин поделится секретами приготовления традиционного прикамского рыбного пирога черинянь и юквы — ароматной ухи, приготовленной из нескольких видов рыбы. А Маруся (Марина Наумова), бренд-шеф и совладелица трех ресторанов «Mindal Café» в Санкт-Петербурге, известная также как блогер, покажет, как приготовить хачапури с лесными пермскими грибами и баже из местной рыбы.

Мероприятия «Легенды» бесплатны и свободны для посещения.

